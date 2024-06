Europei atletica: Iapichino, per il bronzo serve almeno 6,85

"L'obiettivo è passare la qualificazione, non è mai banale farlo. Il bronzo forse con 6,80 o 6,85 metri si riesce a vincere. Ma servirà la miglior Larissa perché la pedana è molto buona, se tutte riescono a sfruttarla bene si può saltare molto lungo". Lo dice Larissa Iapichino, lunghista italiana che, in conferenza stampa da Casa Atletica Italiana, fissa l'obiettivo per gli Europei di atletica leggera a Roma. "Osservare i miei compagni di squadra è uno stimolo, è un'emozione immensa vedere l'Italia finalmente ai vertici non solo in Europa, ma anche nel mondo", prosegue Iapichino. Poi un pensiero sull'Olimpiade, definita come "un sogno, per me ha un posto speciale nel mio cuore, però mi sforzo di concentrarmi sul presente. Ovvio che c'è ancora qualcosina da costruire, la programmazione è stata strutturata per arrivare a Parigi al picco della forma", conclude.

Iapichino, sul palco, ha ricevuto anche il premio come "Atleta rivelazione dell'anno" assegnato dall'Associazione della Stampa Estera nell'ambito del premio sportivo che viene assegnato con cadenza annuale dai giornalisti stranieri accreditati in Italia per essere la "stella emergente dell'atletica leggera italiana.

Il suo talento e il suo impegno fanno sperare per un futuro brillante nello sport italiano"



