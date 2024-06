Seggi riaperti in Toscana, ieri affluenza 18,77% per Europee

E' del 30,86% l'affluenza dei toscani al voto alle 12 nella secondo giornata delle elezioni europee, che si concluderanno alle 23. Il dato è superiore rispetto alla media nazionale, intorno al 25% relativo a 61.233 seggi su un totale di 61.650.

Con riferimento al voto per le Comunali, nei tre capoluoghi di provincia chiamati a eleggere il nuovo sindaco a Firenze alle 12 ha votato il 35,70% (36,64 in città per il voto europeo in città), a Prato il 34,14 (34,67 per le Europee), a Livorno il 30,77 (31,49 per le Europee).

Con riferimento al voto per le Europee, l'affluenza per la provincia di Arezzo alle 12 è stata del 29,56%, per quella di Grosseto del 28,95, Lucca 23,25, Massa Carrara 22,79, Pisa 31,97, Pistoia 28,36, Siena 32,74.

Seggi riaperti in Toscana dalle 7 di stamani per le elezioni Europee e per il rinnovi di 185 Comuni. Il dato dell'affluenza alle 23 di ieri, orario di chiusura del primo giorno di voto, è stato a livello toscano pari al 18,77%, superiore alla media nazionale, pari al 14,64%.

Con riferimento al voto per le Comunali, nei tre capoluoghi di provincia chiamati a eleggere il nuovo sindaco a Firenze ha votato il 23,20 (23,79 per il voto europeo in città), a Prato il 21,64 (21,97 per le Europee), a Livorno il 18,15 (18,58 per le Europee).

Con riferimento al voto per le Europee, l'affluenza per la provincia di Arezzo è al 17,66%, per quella di Grosseto al 16,70, Lucca 13,37, Massa Carrara 12,87, Pisa 19,25, Pistoia 17,02, Siena 20,64.

