Ferrovie, ripresa la circolazione su linea Pistoia-Porretta

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pistoia - Porretta Terme (Bologna) realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane). Stamani è ripresa la normale circolazione ferroviaria tra le due località.

Durante le attività di cantiere, iniziate lo scorso 15 aprile, fa sapere Rfi, sono stati realizzati lavori per il rinnovo di circa 1.700 metri di binario tra Castagno e Corbezzi.

In particolare, si spiega, è stato demolito l'attuale binario con la rimozione totale del pietrisco e la successiva ricostruzione della sede ferroviaria con posa del nuovo binario.

Inoltre, sono state effettuate lavorazioni di manutenzione straordinaria agli apparati tecnologici presenti nella tratta Pracchia - Piteccio. Durante le attività di cantiere, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro, sono stati impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l'utilizzo di circa 30 mezzi di cantiere. Queste attività, spiega ancora Rfi, garantiranno maggiore comfort di viaggio ed una più efficace prevenzione dei guasti. A seguito dei lavori svolti, per alcune settimane dopo la ripresa della circolazione, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri; questo comporterà per alcuni treni in servizio l'allungamento dei tempi di viaggio di qualche minuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA