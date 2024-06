"Qui a Parigi ho vissuto 15 giorni intensi, i piu' belli della mia vita": Jasmine Paolini non perde il sorriso, dopo la finale persa al Roland Garros contro la n.1 al Mondo, Iga Swiatek ."E' molto complicato giocare contro di lei - ha detto l'azzurra, dal campo, dopo la premiazione - Cosi' giovane e ha gia' vinto tanti Slam...Ma sono orgogliosa di me, del mio percorso. E non e' ancora finita, domani c'e' la finale del doppio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA