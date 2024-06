Narnali festival ricorda Francesco Nuti a un anno da morte

Cinque giorni di spettacoli, concerti ed eventi per ricordare Francesco Nuti nel primo anniversario della scomparsa, avvenuta il 12 giugno 2023. Il Circolo Renzo Grassi di Narnali, la frazione di Prato dove l'attore e regista è cresciuto e dove il padre aveva un negozio, lo celebra con il 'Narnali Festival' che vedrà tra gli ospiti Ginevra Di Marco, Legno e Marco Della Noce.

All'evento inaugurale del 12 giugno, si spiega in una nota, parteciperanno amici e artisti vicini a Nuti, in un serata di live, interventi e ricordi. Giovedì 13, sempre al Circolo Renzo Grassi, spazio alle note di Ginevra Di Marco che proporrà l'evento 'Ballata per Margherita Hack' in ricordo della grande scienziata. Il 14 giugno poi sarà la volta del duo toscano Legno, mentre il 15 giugno è in programma la prima partita degli azzurri agli Europei di calcio con Albania che sarà seguita da musica 80/90 e drink d'autore. Chiude domenica 16 giugno Marco Della Noce, l'attore e comico che ripercorrerà 25 anni di carriera.



