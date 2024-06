Fi-Pi-Li, al via lavori notturni sul viadotto di Scandicci

Al via dal 10 giugno i lavori di sostituzione dei giunti longitudinali sul viadotto di Scandicci della superstrada Fi-Pi-Li, tra lo svincolo di Scandicci e lo svincolo con l'A1. Un intervento di manutenzione straordinaria, si spiega dalla Metrocittà, che sarà svolto "in orario notturno" e senza comunque chiude la superstrada. L'intervento interesserà "prima la carreggiata direzione Firenze e successivamente la carreggiata direzione Mare per una durata complessiva stimata in 25 settimane con l'obiettivo di anticipare la conclusione degli stessi".

La data di inizio dei lavori è stata confermata, si spiega, "a seguito dell'incontro presso la Prefettura di Firenze a cui hanno partecipato i diversi enti interessati e le Forze dell'Ordine coinvolte. Al fine di evitare turbative alla circolazione e quindi ridurre al minino l'impatto sul traffico veicolare, è stata confermata l'esecuzione esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6 mediante l'adozione di una cantierizzazione a corsia unica evitando quindi la chiusura della strada". Quindi, si sottolinea dalla Città metropolitana, " traffico sempre aperto senza turbative e cantieri attivi solo negli orari notturni senza limitare i flussi in ambo le direzioni".



