"Gioca Scamacca, mentre Chiesa lo facciamo ripartire giocando dall'inizio". Parola di Luciano Spalletti in vista dell'ultima amichevole di preparazione a Euro 2024 contro la Bosnia domani sera ad Empoli. "Federico non era soddisfatto di come era andata la scorsa partita con la Turchia - aggiunge il ct azzurro - così ora si sentirà a posto"



