Elba Festival, Martha Argerich in concerto

(di Luciano Fioramonti) Martha Argerich nel Teatro di Napoleone. La star del pianoforte in scena per la riapertura al pubblico del gioiello architettonico restituito al pubblico dopo due anni di restauro è l' appuntamento più atteso del Festival ''Elba musicale d' Europa'' che torna quest' anno con i suoi quindici giorni di grande musica e i concerti di oltre 70 artisti da 14 nazioni nei luoghi più belli dell' isola toscana.

La musicista argentina inaugurerà la kermesse il 30 agosto riaprendo le porte del Teatro dei Vigilanti "Renato Cioni" di Portoferraio, che torna ad essere il fulcro della manifestazione. ''Siamo felici di poter tornare nel luogo dove il Festival mosse i suoi primi passi nell'ormai lontano 1997 - dice George Edelman, direttore artistico del Festival -. È un ritorno che coincide con alcuni anniversari importanti che celebreremo a modo nostro, dai 10 anni dalla scomparsa di Claudio Abbado, al quale ero personalmente molto legato, ai 150 anni dalla nascita di Arnold Schönberg, dai 200 dalla nascita di Anton Bruckner ai cento dalla morte di Gabriel Fauré e di Giacomo Puccini''. Il viaggio sonoro di questa ventottesima edizione proporrà musiche diverse fino a toccare i suoni e i ritmi del Brasile e del jazz, e il mix tra musica e cinema. Il concerto inaugurale di Martha Argerich dedicato a Claudio Abbado, con il quale collaborò a lungo in concerti e registrazioni discografiche, prevede il Trio per pianoforte, violino e violoncello n. 1 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, con Liana Gourdjia e Raphael Bell, e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Beethoven con la Elba Festival Orchestra, costituita da oltre 30 fra giovani talenti e solisti affermati.

Al violoncello, tra gli strumenti simbolo della musica da camera, sarà dedicata una attenzione particolare. Alle esibizioni di Raphael Bell, Orfeo Mandozzi, Erica Piccotti e Paolo Bonomini, si affiancherà Mario Brunello, ospite abituale dalla prima edizione. Giovanni Gnocchi il 2 settembre, nel Duomo di Portoferraio, guiderà l' ensemble Die Cellisten des Mozarteum Salzburg, sette studenti della prestigiosa università di Salisburgo in un repertorio da Gesualdo da Venosa a Penderecki, Dowland , Mozart e Piazzolla. Brunello sarà impegnato in due concerti: il 10 settembre, nella Fortezza Pisana di Marciana, con Bach e Weinberg, e l' 11, al Teatro di Portoferraio, con il pianista Georgijs Osokins per Beethoven e, con l'aggiunta del violinista Michael Guttman, Shostakovich. Osokins suonerà anche il 13 settembre con il clarinettista Tommaso Lonquich.

Per il jazz, la musica brasiliana e le contaminazioni fra i generi musicali, il trio del violinista e cantante Tcha Limberger, il trio del fisarmonicista francese Vincent Peirani, mentre nella meraviglia della Villa Romana delle Grotte, con vista panoramica su Portoferraio, il trio del sassofonista Francesco Bearzatti, del bassista Danilo Gallo e del batterista Stefano Tamborrino. Ancora Sud America il 12, a Marciana Marina, il trio della vocalist Maria Pia De Vito. Infine, il 14 agosto, a Portoferraio, l'Ensemble improCinema diretto da Günter Buchwald sonorizzerà I tre moschettieri, film del 1921 di e con Douglas Fairbanks. 'Il nostro è per sua natura un Festival eclettico - osserva Edelman - ma con le radici ben piantate nel repertorio cameristico, che vuole farsi specchio di quanto offre il panorama musicale mondiale nella sua varietà, come vario è il pubblico che intendiamo avvicinare''.



