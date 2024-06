In Toscana il palio dei fortini del centrosinistra

Firenze, Prato e Livorno: sono le tre sfide principali nella tornata delle amministrative in Toscana che vedrà complessivamente 185 Comuni, su 273 in totale (il 67,8%), chiamati al voto l'8 e 9 giugno, in contemporanea con le europee.

Una partita, quella dei capoluoghi, che mette in palio gli ultimi tre 'bastioni' toscani dove ancora governa il centrosinistra, in una Toscana ormai non più 'rossa', e dove le altre principali città sono tutte passate negli anni al centrodestra.

Il centrosinistra corre dunque per la riconferma delle sue 'roccaforti' mentre il centrodestra sogna il ribaltone e di espugnare nuove città chiave, Firenze in primis, anche per la sua valenza nello scacchiere nazionale.

Nel capoluogo toscano gli aspiranti sindaco sono 10, e mentre il centrodestra si presenta unito, così come negli altri capoluoghi toscani, nel campo opposto si va in ordine sparso con una sfida quasi tutta al femminile tra tre candidate e la corsa in solitaria di M5s.

A Prato la corsa è a sette, e in questo caso il campo largo è stato costituito, mentre a Livorno la sfida è a sei, e anche qui il centrosinistra è disunito.

Nell'election day alle urne andranno 86 Comuni sotto i 5mila abitanti, 65 tra 5 e 15mila, e 34 sopra i 15mila abitanti.







Oltre a Firenze, Livorno e Prato, occhi puntati anche su altri importanti Comuni al voto come Piombino (Livorno), Montecatini Terme (Pistoia), Pontedera (Pisa), e nel Fiorentino, Empoli, Scandicci e Bagno a Ripoli.

Tra i Comuni sopra i 15mila che vanno al voto ci sono anche Cortona e San Giovanni Valdarno nell'Aretino, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Certaldo, Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Lastra a Signa, Calenzano, Pontassieve, San Casciano in Val Di Pesa, e Signa in provincia di Firenze, e Follonica nel Grossetano. E ancora, Cecina, Collesalvetti, e Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, Capannori in provincia di Lucca, Ponsacco, San Giuliano Terme e San Miniato nel Pisano, Montemurlo (Prato), Agliana e Monsummano Terme in provincia di Pistoia, e Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi nel Senese.

Tra i Comuni più piccoli chiamati al voto Careggine (509 abitanti) e Fosciandora (559), in Garfagnana, in provincia di Lucca, e Comano (662), in provincia di Massa Carrara). Varie anche le sfide nelle isole, con tre Comuni al voto all'Elba (Portoferraio, Marciana e Capoliveri), e all'Isola del Giglio.

