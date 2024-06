A Lucca la mostra 'Giacomo Puccini Manifesto'

Con la mostra inedita 'Giacomo Puccini Manifesto', il Comune di Lucca celebrerà Giacomo Puccini nella propria città natale, a cento anni dalla morte. Per la prima volta verrà descritto il rapporto tra Puccini e il manifesto pubblicitario, esponendo oltre 100 manifesti originali che raccontano la vita del maestro in un parallelismo con la storia d'Italia. Dai manifesti storici a quelli contemporanei, saranno presenti in mostra opere fondamentali della grafica pubblicitaria europea. L'amministrazione comunale annuncia la ricerca di sponsor per sostenere la mostra: c'è tempo fino al 31 agosto per partecipare come sponsor tecnico, mentre è possibile sostenere con finanziamento sino al 28 novembre, vigilia della inaugurazione della mostra.

L'esposizione, si spiega in una nota, è inserita nel calendario ufficiale del Comitato nazionale per le celebrazioni Pucciniane ed è patrocinata inoltre da Ministero della Cultura, Museo Nazionale Collezione Salce, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum, Teatro del Giglio, e Associazione Lucchesi nel Mondo. La mostra si snoderà negli oltre 1000 metri quadri della Ex Cavallerizza di piazzale Verdi e sarà in grado di intercettare un pubblico ampio e trasversale, interessato ai vari temi trattati - da Giacomo Puccini all'opera lirica, dalla pubblicità alla storia del costume, dalla grafica ai motori, dalle biciclette alla moda - e coinvolto dall'uso di manifesti, che nati come attrattiva per scopi pubblicitari, costituiscono di fatto delle opere d'arte di immediata lettura.

L'avviso, si spiega ancora, è rivolto a tutti i soggetti - sia privati che persone giuridiche - che intendano portare il proprio contributo alla buona riuscita dell'esposizione. Il ricorso alla sponsorizzazione è da intendersi come efficace strumento di sostegno istituzionale, quale utile contributo alla qualità della mostra, agli eventi ad essa collegati e all'immagine delle aziende partner. Il bando di gara e lo schema di domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito web del Comune di Lucca, al link https://lucca.trasparenza-valutazione-merito.it/web/traspa-renza /albo-pretorio/-/papca/display/8691250 .



