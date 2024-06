Scantinato adibito a b&b scoperto a Firenze dalla Gdf

Uno scantinato adibito a bed and breakfast è stato scoperto in una delle strade più frequentate di Firenze dalla Guardia di finanza nell'ambito di controlli nel settore delle locazioni immobiliari, in particolare nel centro storico, al fine di individuare eventuali irregolarità. La struttura, si spiega dalle Fiamme gialle, è risultata essere "completamente abusiva, in quanto ricavata all'interno di uno scantinato, accatastato come magazzino e privo del requisito di abitabilità. Il gestore lo aveva trasformato in alloggio per turisti, ricavandovi anche una cucina e un bagno, e locato in nero sulle più note piattaforme online di affitti brevi".

Insieme alla Gdf intervenuta riguardo al b&b nello scantinato "anche la polizia locale per accertare tutte le carenze in tema di sicurezza (umido e in condizioni igienico-sanitarie precarie, l'immobile è risultato sprovvisto di un impianto elettrico e di aerazione a norma)". E' risultato anche che l'host non avrebbe comunicato "la presenza degli ospiti alla Questura contravvenendo agli obblighi di cui al D.M. 7 gennaio 2013, con la conseguenza che richiedeva gli fosse versata l'imposta di soggiorno, ma non la corrispondeva al Comune di Firenze".

Sia il proprietario dell'immobile che l'host, spiega sempre la Gdf, "sono stati segnalati per le violazioni commesse sia sul piano urbanistico che edilizio; sono stati, altresì, elevati verbali amministrativi per le violazioni alla normativa di Pubblica Sicurezza e alle prescrizioni igienico sanitarie.

Terminati gli accertamenti, le Fiamme gialle fiorentine hanno contestato 30.000 euro di ricavi frutto dell'illecita attività, nonché 3.000 euro di imposta di soggiorno non versata".



