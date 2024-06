Portale Zero code Toscana, continua integrazione dei servizi

E' in fase di avvio anche nelle Aziende sanitarie Toscana Centro e Sud Est l'integrazione dei servizi sul portale regionale Zero code, la piattaforma toscana che consente al cittadino di prenotare un appuntamento per gli esami del sangue scegliendo in autonomia il luogo, il giorno e l'ora preferite. Da qualche mese è possibile prenotare anche altri servizi come il ritiro dei farmaci, del materiale sanitario e altre attività che rientrano nella categoria dei servizi aggiuntivi, tra cui la scelta del medico di famiglia e i servizi dello sportello dell'anagrafe sanitaria. Nel territorio dell'Asl Toscana Nord Ovest è già possibile usufruire di questi servizi aggiunti, ma ora anche le altre Aziende sanitarie regionali hanno la possibilità di mettere a disposizione dei cittadini, tramite il portale Zero code, gli altri servizi aggiuntivi. Il portale permette di prendere l'appuntamento per gli esami del sangue in maniera comoda e veloce: negli ultimi 12 mesi sono state oltre 3,9 milioni le prenotazioni effettuate tramite Zero code. Gli utenti, spiega la Regione, si dichiarano soddisfatti del sevizio. Dopo la prenotazione online, una volta arrivato nella struttura prescelta, il cittadino può accedere direttamente al servizio prescelto (prelievo del sangue o servizi amministrativi) senza attesa. Resta comunque possibile accedere ad ogni centro prelievo regionale in modalità 'accesso diretto' ovvero senza prenotazione (per esami urgenti o prescrizione su ricetta rossa), ma in questo caso la chiamata avverrà secondo le modalità del centro. Al portale Zero code si accede con Spid o tessera sanitaria.



