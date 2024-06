Passeggia con figlia piccola, aggredita dall'ex con una spranga

Un uomo di 35 anni ha preso a colpi di spranga la ex moglie a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. L'aggressione è avvenuta ieri intorno alle 19.15 mentre la donna stava camminando con la figlia piccola ai giardini di via Aiaccia. Dopo aver rincorso e colpito alla testa l'ex moglie, di fronte a diversi testimoni, l'uomo si è dileguato. La donna, 37 anni, è stata trovata a terra con una vistosa ferita alla testa con accanto la figlia. Immediato l'intervento del 118, che l'ha trasportata in codice giallo in ospedale: non è in pericolo di vita ma nei prossimi giorni dovrà subire un intervento. L'ex marito è stato poi rintracciato e arrestato.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per episodi di maltrattamenti in famiglia, era destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex moglie. Dopo l'aggressione i carabinieri lo hanno rintracciato a Quarrata (Pistoia), dove vive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA