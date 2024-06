Incidente stradale nell'Aretino, muore 65enne

CIVITELLA IN VALDICHIANA (AREZZO), 06 GIU - Incidente stradale mortale intorno alla mezzanotte lungo la E78 all'altezza di Tegoleto, nel comune dí Civitella in Valdichiana (Arezzo). La vittima è un 65enne, ferito un 40enne trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo.

Due le auto coinvolte con dinamica ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi la Croce bianca di Arezzo, l'ambulanza infermierizzata di Monte San Savino e l'automedica di Arezzo. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA