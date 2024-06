16enne muore in campeggio Versilia, ipotesi malore

Un sedicenne, che faceva parte di una comitiva, e' stato trovato morto stamani in un campeggio a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca). L'ipotesi al momento è che probabilmente il decesso sia stato causato da un malore: è stata comunque disposta l'autopsia. L'intervento dei sanitari intorno alle 10:15, dopo la chiamata al 112. Il giovane è stato trovato morto al camping Burlamacco: faceva parte di una comitiva di studenti tra i 16 e i 17 anni arrivata lunedì da Brema e che sarebbe dovuta ripartire domani.

Sul posto è giunto anche il medico legale Stefano Pierotti, per ulteriori accertamenti di rito dopo quelli effettuati dal collega dell'automedica intervenuta insieme all'ambulanza che aveva constatato il decesso del giovane. I carabinieri stanno conducendo le indagini di rito e con l'ausilio di un interprete: hanno ascoltato anche i compagni del ragazzo tutti sconvolti per questa tragedia, mentre stavano trascorrendo alcuni giorni di relax e divertimento al mare.

