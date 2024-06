Fabio Genovesi vince il premio La Città dei Lettori

È Fabio Genovesi, con il romanzo Oro Puro (Mondadori), ad aggiudicarsi per il 2024 il premio istituito dal festival La Città dei Lettori grazie alla collaborazione tra Associazione Wimbledon Aps e Unicoop Firenze.

A selezionare lo scrittore toscano tra gli oltre 100 autori e autrici che hanno preso parte alla manifestazione nel 2023 - sia per meriti letterari che per empatia con il pubblico - sono stati gli oltre 750 iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop, si spiega in una nota. Nella rosa dei finalisti, che si sono incontrati ieri a Villa Bardini, Firenze, per partecipare alla proclamazione del vincitore, anche Igiaba Scego con Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), Leonardo Gori e Marco Vichi con Vite Rubate (Guanda), Laura Pugno con Melusina (Hacca), Gianluca Monastra con Più buio della notte (Clichy) e Carmen Verde con Una minima infelicità (Neri Pozza).

È stato inoltre presentato in anteprima il quarto numero della rivista La Città dei Lettori, edita da Edizioni Clichy, disponibile in libreria dal 19 giugno, con 20 racconti, esperienze di lettura, consigli e aneddoti a firma degli autori che hanno animato le varie edizioni della rassegna. L'evento ha aperto ufficialmente il calendario di appuntamenti della 7/a edizione del festival, che fino al 9 giugno sempre a Villa Bardini accoglie autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano per un calendario denso di incontri, presentazioni, talk, reading e iniziative speciali.



