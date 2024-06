Autunno al Maggio, 5 opere, 17 concerti e omaggio a Puccini

Cinque opere liriche e diciassette concerti, tra appuntamenti sinfonico corali, sinfonici e di canto: è quanto propone il Teatro del Maggio musicale fiorentino nella programmazione da settembre a dicembre del 2024, presentata oggi dal sovrintendente Carlo Fuortes.

Daniele Gatti dirigerà Madama Butterfly in un nuovo allestimento con la regia di Lorenzo Mariani per completare il tributo del Maggio nel centenario dalla morte di Giacomo Puccini. Con il risanamento e il rientro alla gestione ordinaria del Maggio, il teatro ha potuto arricchire l'offerta musicale a partire dalla programmazione Estate al Maggio! in cavea e fino a dicembre. Fuortes ha spiegato che rispetto al programma lasciato dal commissario straordinario Onofrio Cutaia per l'estate e l'autunno 2024, le produzioni sono salite da due a sei. "Da ora alla fine dell'anno ci sono sei produzioni, una estiva, cinque nell'autunno, con Puccini ovviamente ancora al centro nell'anno pucciniano, una nuova produzione del nostro direttore Daniele Gatti di madama Butterfly molto importante". Per Fuortes "la cosa importante da sottolineare è il fatto che questa cosa è stata fatta solo con le risorse interne del teatro, in particolare con l'aumento dei ricavi da biglietteria. Per questo devo ringraziare al pubblico, restituiamo al pubblico sotto forma di nuove produzioni quello che il pubblico ci dà venendo in teatro. Ricordo 20mila spettatori paganti solo per Tosca e Turandot sono state una bella fonte di entrata che supera le aspettative che avevamo messo in bilancio. Senza nuovi finanziamenti pubblici abbiamo garantito un aumento importante della produzione". Per Fuortes "c'è un grande lavoro da fare, quando sono arrivato ho detto che i ricavi erano insufficienti ma devo dire che in due mesi i risultati sono superiori alle aspettative quindi credo che in futuro ci possano essere buoni risultati".



