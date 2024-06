Roland Garros: gioia Paolini, 'è una sensazione incredibile'

"E' una sensazione incredibile, è stato un match durissimo, nel secondo set ero troppo emozionata, mi sono detta combatti e colpisci bene ogni palla e adesso sono qua". Così Jasmine Paolini, al termine della vittoria contro Elena Rybakina che le è valsa la semifinale del Roland Garros.

Da lunedì, l'azzurra sarà al n.10 della classifica Wta.

Dopo aver vinto il primo set, Paolini, che nel secondo era in vantaggio ha poi subito la rimonta della russa. "Sono rimasta lì ogni singolo punto - dice la toscana - ho dimenticato il secondo set, mi sono detta, 'è il tennis, puo' succedere', mi sono concentrata e sono rimasta lì a combattere. Grazie a tutti per aver tifato per me - dice con il sorriso che ha conquistato il pubblico parigino - Grazie mille era la mia prima volta in uno Slam, è un piacere e un privilegio, sono contenta di aver trovato la vittoria qua in uno dei campi più belli del mondo".





