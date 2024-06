Per Knox a Firenze parziale riforma primo grado

E' stata una "parziale riforma della sentenza della Corte d'assise di Perugia del 4-5 dicembre del 2009" quella decisa dai giudici di Firenze che hanno confermato la responsabilità di Amanda Knox per la calunnia a Patrick Lumumba. Reato per il quale venne allora condannata a quattro anni.

Il collegio fiorentino presieduto da Anna Maria Sacco ha quindi concesso a Knox le attuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata. Rideterminando la pena in tre anni di reclusione, quanti ne vennero confermati dalla Cassazione che annullò senza rinvio la condanna per l'omicidio Kercher rendendo definitiva l'assoluzione per il delitto compiuto a Perugia al quale si è sempre proclamata estranea.

Al di là del nuovo ricorso ai supremi giudici, l'americana ha già scontato i tre anni avendone passati quasi quattro in cella tra l'arresto e la scarcerazione.



