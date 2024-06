Legale Kercher, rimane domanda perché Knox ha calunniato?

Dopo la condanna di Amanda Knox per calunnia a Patrick Lumumba "rimane aperta una domanda fondamentale: per chi e per cosa l'ha fatto?". A sottolinearlo è l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia di Meredith Kercher, uccisa a Perugia la sera del primo novembre del 2007.

I familiari della studentessa inglese costituiti parte civile nei processi per l'omicidio non sono stati coinvolti nel procedimento per calunnia. Commentando con l'ANSA la sentenza fiorentina, l'avvocato Maresca ha parlato di "ombre che continuano a restare sul delitto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA