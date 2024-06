Knox in lacrime alla sentenza, 'non me lo aspettavo'

Amanda Knox scoppiata in lacrime dopo la lettura della sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze che ha confermato la sua responsabilità per la calunnia a Patrick Lumumba. Secondo quanto risulta all'ANSA, ai suoi difensori, gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati che le erano accanto ha detto: "non me lo aspettavo, sono molto delusa".

Knox e il marito hanno quindi lasciato il palazzo di giustizia. "Pensava di poter mettere un punto definitivo alla sua innocenza" hanno ancora i legali. Che hanno annunciato che dovranno leggere le motivazioni prima del ricorso in Cassazione che appare più che probabile.



