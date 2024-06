Un motociclista ha perso la vita ieri sera a Firenze in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 in largo Gennarelli all'incrocio con via Campo d'Arrigo.

Da quanto spiegato dal Comune la vittima si è scontrata con una minicar guidata da un minorenne. La dinamica è al vaglio della Polizia municipale.



