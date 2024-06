E' ufficiale, Palladino è nuovo allenatore Fiorentina

''Ringraziamo il dottor Galliani, siamo riusciti ad accelerare la trattativa per il nuovo allenatore''. Così il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina Daniele Pradè annunciando l'ingaggio di Raffaele Palladino, ex tecnico del Monza.

''Colgo l'occasione, doverosa, di ringraziare il presidente Rocco Commisso con il quale ho parlato per telefono - ha invece detto il neo allenatore viola in conferenza stampa -. Mi ha trasmesso entusiasmo e grande energia. E voglio ringraziare la dirigenza del club che mi ha voluto fortemente qui, in due minuti abbiamo trovato l'intesa e l'accordo su tutto". Sono felice di essere qui".



