Nibali, 'partenza Tour da Firenze importante per il territorio'

"Quando il Tour arriverà sarà un momento di grandissima festa e darà sicuramente una grande importanza anche al territorio, quindi sono felice che il Tour abbia deciso quest'anno di partire proprio da Firenze, una città d'arte ma che ricorda anche atleti che hanno fatto la storia del nostro ciclismo, e non solo". Lo ha detto Vincenzo Nibali, vincitore del Tour de France nel 2014, parlando della partenza della Grande Boucle dal capoluogo toscano il prossimo 29 giugno.

"Il Tour sarà sicuramente travolgente e porterà tante novità nel territorio", ha affermato Nibali, che oggi a Firenze ha ricevuto il Pegaso d'Oro della Regione Toscana. A proposito dei favoriti per la cosa, l'ex campione del ciclismo ha osservato che "nessuno sa in quale condizione sarà Vingeggard quando si presenterà, perché rientrerà da un infortunio, bisognerà vedere se farà qualche passaggio in una gara precedente oppure no", mentre "Pogacar ha vinto il Giro d'Italia, lo ha fatto quasi con semplicità e bisognerà vedere come recupererà le energie per poi presentarsi al Tour. Tutto fa ben sperare che ci sarà un bellissimo duello".



