MotoGp: Fim premia autodromo del Mugello per la sostenibilità

L'autodromo del Mugello è stato premiato dalla Federazione internazionale di motociclismo per i suoi continui sforzi nel sostegno e nel miglioramento della sostenibilità. Lo scorso giovedì è stata presentata l'adozione di 120.000 api impollinatrici che hanno trovato il loro nido in cinque arnie posizionate nei pressi della curva San Donato che contribuiranno a migliorare l'ecosistema e la biodiversità del territorio. A consegnare il riconoscimento al direttore dell'autodromo Paolo Poli è stata la responsabile della commissione sulla sostenibilità della Fim, Katia Juarez.

''Questo riconoscimento testimonia tutti gli sforzi che il circuito sta facendo sotto questo aspetto - ha spiegato - Avete iniziato 11 anni fa con il programma Kiss Mugello e guardate dove siete arrivati adesso. Questa è una testimonianza di quanto ci tenete al tema della sostenibilità. Grazie anche per il vostro impegno nella biodiversità che sicuramente ci sarà d'aiuto per sostenere la natura e il suo ecosistema''. Kiss Mugello è l'acronimo di Keep It Shiny and Sustainable, progetto per sensibilizzare il pubblico del Gran premio alla raccolta differenziata dei rifiuti e al riutilizzo del cibo non utilizzato dalle ospitalità dei team.

Il direttore dell'autodromo Paolo Poli spiega: "Ogni anno ci sforziamo per mantenere e proteggere la biodiversità con qualcosa di nuovo. Credo che quello che abbiamo fatto finora sia davvero qualcosa di importante per lo sport, per la natura, per il mondo e per le nostre vite. Grazie a te Katia e alla federazione che ci avete sostenuto. Siamo solo all'inizio''.





