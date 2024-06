Galleria Accademia Firenze, +42% ingressi e +113% incassi 8 anni

In otto anni c'è stato un aumento del 42% del pubblico, con il record di oltre 2 milioni di visitatori raggiunto lo scorso anno e +113% degli introiti che nel 2023 hanno toccato quota 19 milioni 686mila euro. Sono alcuni numeri del report di fine mandato illustrato ai giornalisti dalla direttrice Cecilie Hollberg sulla Galleria dell'Accademia di Firenze, che custodisce il David di Michelangelo.

"Qualità e bellezza è il titolo che darei a questi otto anni - ha detto Hollberg che oggi termine il suo incarico -. Tutto quello che avevo anticipato sono riuscita a portarlo a termine, grazie a uno staff favoloso. Abbiamo rinnovato il museo, portandolo nel XXI secolo, con la digitalizzazione di tutte le collezioni".

Il nuovo ingresso e la nuova facciata sono state le ultime tappe dei grandi cantieri. Grazie a questi interventi, è stato spiegato, il museo ha migliorato i percorsi di accesso dei turisti, la fruibilità, la sicurezza e potrà aumentare la capienza massima di persone presenti contemporaneamente. Il risanamento, iniziato a settembre 2023, ha riguardato il tratto di via Ricasoli e ha visto anche il restauro delle parti in materiale lapideo, le cornici delle aperture, la tinteggiatura di tutta la facciata con l'applicazione di uno strato protettivo antisporco, un nuovo impianto illuminazione, sistema di allontanamento volatili da gronda e davanzali e telecamere.

Aperte due porte trasformando due finestre esistenti.

La preparazione dei grandi cantieri è iniziata nel 2016. I lavori si sono sviluppati su 3.000 metri quadri del museo nei quali sono stati installati, sostituiti o sanificati 750 metri di canali di areazione e di climatizzazione, in alcune sale mancanti o obsoleti, e ristrutturati 130 metri di canalizzazioni. E, ancora, sono state rinnovate le didascalie e gli allestimenti di varie sale con colori a parete che valorizzano le opere, aperti varchi, finestre e porte per dare più respiro e offrire nuovi percorsi: dalla Gipsoteca che ha cambiato completamente volto e fruizione al collegamento delle sale con il Dipartimento degli Strumenti musicali.



