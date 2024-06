Finale play off Serie C Vicenza-Carrarese, andata al 'Menti'

Mentre Gigi Buffon, originario di Carrara ed ex proprietario del club della sua città, posta su Instagram il selfie che si è scattato oggi a Coverciano assieme a Roberto Baggio accompagnandolo con la frase "Vicenza-Carraese è già iniziata!!!", la Lega Pro ha fissato date e orari delle due partite di finale dei play off della Serie C. La partita di andata si giocherà al Menti di Vicenza mercoledì con inizio alle 21, il ritorno domenica prossima 9 giugno, alle 17.30, allo stadio Dei Marmi Olimpionici Azzurri.

In caso di parità di reti dopo le due partite, nel match di ritorno si giocheranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, si tireranno i calci di rigore.



