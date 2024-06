Precipita da spallette Arno a Pisa, grave trentenne

Cade dalle spallette dell'Arno a Pisa, grave un uomo di 30 anni, di origine nordafricana. E' accaduto ieri sera nel centro storico della città. Il giovane uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Pisa: sarebbe caduto da un'altezza di sei metri, finendo su una superficie in cemento. I Sono stati stati i vigili del fuoco a stabilizzarlo e a recuperarlo, affidandolo poi alle cure del personale del 118.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili urbani che ora dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e capire le cause che hanno fatto cadere lo straniero.

Da anni vige il divieto di sedersi sulle spallette con cartelli in italiano e in inglese apposti dal Comune, tuttavia si tratta di avvertimenti sostanzialmente ignorati da chi frequenta il centro storico soprattutto in primavera e in estate. In passato ci sono stati numerosi incidenti analoghi, alcuni dei quali con esiti gravissimi o addirittura mortali per le persone cadute.



