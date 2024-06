Motogp:al Mugello è di Bagnaia il miglior tempo nelle libere

Pecco Bagnaia ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere del sabato valevoli per il gran premio d'Italia di Motogp che questo weekend va in scena all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Con il tempo di 1'45'608 il campione del mondo piemontese ha distanziato Marc Marquez (Ducati - team Gresini) e Franco Morbidelli (Ducati - Pramac) rispettivamente di 339 e 428 millesimi. Il 4/o tempo è stato di Enea Bastianini, compagno di squadra di Pecco, mentre la Ducati - VR46 ha piazzato in 10/a e 11/a posizione i suoi piloti Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio che per questo weekend hanno svelato il loro casco celebrativo: quello di Marco raffigura la sua immagine in posizione zen con un fumetto in cui si impone di stare calmo, mentre Fabio ha pensato di celebrare la sua nazione con un casco a pois colorati di bianco rosso e verde. Solo 15/o il leader del mondiale Jorge Martin (Ducati - Pramac) che però sembra abbia deciso di provare una gomma morbida portandola fino a fine vita per valutare se usarla eventualmente nella gara lunga di domani.

Nelle altre classi, in Moto3 David Alonso (Cfmoto - Team Aspar) ha ulteriormente migliorato il record della pista facendo segnare il tempo di 1'53''926. Nei due giorni di prove libere il colombiano ha abbattuto di oltre 2'' il vecchio record di Tatsuki Suzuki (1'56''001) che reggeva dall'edizione del 2021.

Infine in Moto2 lo spagnolo Alonso Lopez (Speedup racing) ha fatto segnare il miglior tempo girando in 1'49''926, nuovo record del Mugello per questa categoria, mentre il turco Deniz Oncu (Ktm Ajo) ha fatto segnare il record di velocità della pista, facendo salire la lancetta del suo tachimetro fino a 308,5 km/h.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA