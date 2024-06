In Santa Croce a Firenze lettura de I Promessi Sposi

Prende il via sabato 8 giugno alle 18.30, con l'apertura straordinaria al pubblico dei due chiostri e delle Cappelle Pazzi e Cerchi nel complesso di Santa Croce a Firenze, il ciclo delle 17 letture pubbliche (fino al 28 giugno) de I Promessi Sposi proposte dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi, e promosse dall'Opera di Santa Croce per il progetto 'Paorle e voci a Santa Croce'. Scopo dell'iniziativa è "far vivere e rendere contemporanei gli straordinari personaggi - si spiega - che sono indissolubilmente legati al complesso monumentale e possono ancora parlare a tutti". L'opera de I promessi sposi è la prima 'protagonista' del progetto.

Il ciclo di 17 letture che Sandro Lombardi e Federico Tiezzi presentano nel Cenacolo si collega al 150/o anniversario della morte di Alessandro Manzoni, nel ricordo del quale in basilica, nel novembre scorso, con il patrocinio del Centro nazionale di studi manzoniani, è stata collocata una targa, proprio accanto al cenotafio di Dante. Le letture - che vedono il contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno di Regione Toscana e ministero della Cultura - avranno per protagonisti Sandro Lombardi, Elena Ghiaurov (dall'8 al 10 giugno), David Riondino (l'11 e il 12), Federico Tiezzi (dal 16 al 19), Annibale Pavone (dal 20 al 23) e Valentina Elia (dal 25 al 28).

Il progetto 'Parole e voci a Santa Croce' si aprirà il 4 giugno, alle 18.30, con Chiara Guidi che presenta 'La voce in una foresta di immagini invisibili (nottetempo)', una performance sul valore della parola ispirata al suo ultimo libro. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Testo - evento dedicato all'editoria contemporanea organizzato da Pitti Immagine, da un'idea di Todo Modo, nell'ambito di Contesto, la nuova serie di presentazioni, incontri e performance organizzati in luoghi simbolo della cultura a Firenze.



