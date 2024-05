Debutta il Festival della fotografia italiana

Un viaggio per esplorare la cultura iconografica italiana dalla sua evoluzione post-bellica fino ai giorni nostri, in dialogo con autori contemporanei, giovani talenti e le avanguardie dell'intelligenza artificiale. Si presenta così la prima edizione del Festival della fotografia italiana, organizzato dalla Fiaf - Federazione italiana associazioni fotografiche - dal 14 giugno al 6 ottobre in Casentino (Arezzo) a Bibbiena. Una cittadina già della fotografia grazie alla presenza del Centro italiano della fotografia d'autore (Cifa) e della Galleria a cielo aperto, museo della fotografia open-air. Saranno inoltre coinvolti i vicini comuni di Poppi e Pratovecchio-Stia, "nel contesto di un festival che vuole anche porre l'accento sull'esplorazione della relazione tra territorio e fotografia".

L'inaugurazione nel weekend del 14-16 giugno. Attraverso mostre, conferenze e laboratori, il festival si propone come un punto di incontro per scambi culturali e creativi. La rassegna avrà una mostra centrale, 'Fotografia Italiana: mappe, percorsi e linguaggi': a cura di Denis Curti, riunisce i cento autori più significativi dal dopoguerra a oggi: tra loro Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Mario Giacomelli, Guido Harari, Nino Migliori, Paolo Pellegrin, Ferdinando Scianna, Oliviero Toscani e Francesco Zizola.

In programma anche la mostra della fotogiornalista Barbara Zanon, 'Al di là dello Sguardo', progetto che rappresenta un esperimento, avvalendosi dell'intelligenza artificiale per esplorare storie di viaggi estremi, al di là dei confini spazio-temporali usualmente raggiungibili.

Il Festival ospiterà poi mostre conm le opere di dieci autori contemporanei selezioni in base al tema 'Dalla Terra alla Luna.

Esplorazioni sulla Fotografia Italiana' - Lorenzo Cicconi Massi, Simone Donati, Francesco Faraci, Simona Ghizzoni, Sara Munari, Raffaele Petralla, Edoardo Romagnoli, Stefano Schirato, Ilaria Sagaria, e Valentina Vannicola - una masterclass residenziale, un premio dedicato all'editoria fotografica e incontri con Guido Harari, Maurizio Galimberti, Paola Mattioli, Paolo Ventura e Toni Thorimbe.



