A Vinci 'La Battaglia di Anghiari, un'altra versione'

È un omaggio al genio di Leonardo la grande opera 'La Battaglia di Anghiari, un'altra versione', ultimo progetto di Nico Paladini, inaugurata presso lo spazio museale del Comune di Vinci (Firenze). Si tratta di una tela che raggiunge gli undici metri di larghezza per quasi tre di altezza e con cui l'artista toscano propone una personale rivisitazione del celebre dipinto leonardiano che, andato perduto, ha dato origine ad uno degli enigmi più affascinanti della storia dell'arte.

Realizzato appositamente per il Comune di Vinci, in collaborazione con l'Associazione Mud, accompagnato da una pubblicazione a cura del critico Nicola Nuti, il quadro contribuisce ad arricchire il patrimonio culturale della città, inserendosi nel percorso urbano di sculture e installazioni già dedicate al maestro del Rinascimento e ai suoi capolavori da artisti di tutto il mondo, di cui costituisce il primo contributo pittorico. "La Battaglia di Anghiari rappresenta un capitolo fondamentale, seppur incompleto, della storia dell'arte. La sua ricerca e il suo eventuale recupero sarebbero un evento straordinario per la cultura italiana e mondiale", dichiara Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci. "La città di Vinci ha deciso di reinterpretarla con un'espressione artistica contemporanea, affidata a Nico Paladini, che va ad arricchire il già consistente patrimonio artistico della città. Dopo molti secoli, l'opera di Leonardo continua ad ispirarci e a ricordarci il potere dell'arte di trascendere il tempo e di suscitare emozioni profonde. Quest'opera di Nico Paladini rappresenta un invito a guardare oltre, a sfidare le convenzioni e a riflettere criticamente sul mondo che ci circonda".

"È la prima volta che un'opera in olio su tela e di tali dimensioni entra a fare parte del Museo Leonardiano", sottolinea Sara Iallorenzi, vicesindaca con delega alla Cultura del Comune di Vinci.



