Online il bando toscano per il premio 'Impresa più sicura 2024'

E' online sul sito della Regione Toscana il bando per il premio 'Impresa più sicura 2024' che punta a valorizzare le buone pratiche per garantire ambienti di lavoro più sani e più sicuri. Pe presentare domanda per partecipare c'è tempo fino al 15 settembre. Si tratta della seconda edizione: la prima si è conclusa a gennaio scorso, sette i riconoscimenti assegnati ad altrettante aziende virtuose. Il bando è rivolto a imprese che contribuiscono in modo rilevante e innovativo a garantire il potenziamento della sicurezza dei propri dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa e a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Al concorso possono partecipare grandi, medie, piccole e micro imprese ma anche liberi professionisti. I progetti vincitori saranno premiati con il conferimento di una targa di merito e di un logo utilizzabile all'interno di documentazione e dei siti web delle imprese vincitrici.

La Regione Toscana spiega che le finalità della premiazione sono principalmente dimostrare i vantaggi delle buone pratiche in termini di sicurezza e salute, aumentare la disponibilità di informazioni sulle buone pratiche e favorire, tramite internet e altri mezzi di comunicazione, lo scambio e la diffusione di informazioni sui modi efficaci di prevenzione e sulle soluzioni pratiche adottate. Tra gli obiettivi anche quelli di accrescere la cultura della salute e sicurezza e la consapevolezza che la prevenzione dei rischi è interesse di tutti, promuovere azioni all'interno delle imprese per agevolare la prevenzione dei rischi e infine premiare le imprese che hanno contribuito in modo rilevante e innovativo alla cultura della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.



