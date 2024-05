Nave ong Humanity1 in porto di Livorno con 185 migranti

È all'attracco in porto a Livorno la nave ong Humanity1, battente bandiera tedesca, con 185 migranti. A bordo sono saliti per primi i medici dell'Usmaf per verificare le condizioni sanitarie dei naufraghi, che l'equipaggio ha recuperato in mare almeno tre giorni fa al largo delle coste libiche. Circa un centinaio i minori.

La nave aveva soccorso circa 100 persone in acque libiche e poi, mentre faceva rotta sul porto assegnato di Livorno, ha avvistato nel Mediterraneo centrale altri due natanti, partiti da Sfax in Tunisia, ed ha salvato altri 85 migranti.



