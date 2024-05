Motogp: Ezpeleta, il Mugello è un'icona del mondiale

''Non è il tempo ancora di parlare, avremo tempo in futuro, ma sicuramente il Mugello è un'icona del mondiale''. Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna, società che detiene i diritti del motomondiale, ha parlato a margine di un'iniziativa legata all'installazione di 5 arnie con 120 mila api che sono state posizionate all'interno della curva San Donato del circuito del Mugello di Scarperia (Firenze). Nel corso dell'evento che ha coinvolto anche alcuni piloti della Motogp, Ezpeleta ha anche raccontato di essere affezionato questo insetto che contribuisce all'equilibrio dell'ecosistema: ''Mia moglie è un'esperta, è un'apicoltrice e a Valencia abbiamo alcune arnie, è un insetto molto interessante.

Qui tutto il Mugello ha un ecosistema fantastico e questa iniziativa che mi piace moltissimo, dà un contributo importantissimo all'ambiente''. Alla presenza di Vieri Muratore, apicoltore locale, si è poi appreso che le api non hanno un sistema uditivo e per questo non esistono controindicazioni per la presenza di questi insetti all'interno di un autodromo.

Insieme a lui i piloti, muniti di adeguate protezioni, hanno poi interagito aprendo le arnie e osservando da vicino il meccanismo che porta alla produzione del miele.



