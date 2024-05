A Gian Mario Villalta il premio Celle Arte e Natura 2024

Sarà conferito al poeta e scrittore Gian Mario Villalta, il prossimo 2 giugno alla Fattoria di Celle (Pistoia), il nuovo Premio Arte e Natura, edizione 2024.

Per la prima volta la manifestazione non vedrà la partecipazione di Giuliano Gori, scomparso a 94 anni lo scorso gennaio, imprenditore e collezionista pratese, artefice, a partire dagli anni Settanta, della prima e più complessa esperienza di arte ambientale in Italia, a Santomato di Pistoia, con decine di opere site-specific di numerosi artisti contemporanei, nello scenario suggestivo di un parco grandioso.

Il Premio Celle Arte e Natura viene tributato ogni due anni con l'intento di indicare al grande pubblico un poeta che esprima, nelle sue opera, una effettiva sensibilità per la natura e l'arte, ed è anche l'occasione per la nascita di una nuova opera. In questo caso una raccolta di testi, in versi, a firma di Gian Mario Villalta, accompagnati, in volume, dai disegni dell'artista visivo Vittorio Corsini.

Il riconoscimento sarà consegnato al direttore artistico di pordenonelegge, in un ideale omaggio a Giuliano Gori, alla presenza dei vincitori anche delle edizioni precedenti del Premio Arte e Natura, Antonella Anedda e Giuseppe Conte.



