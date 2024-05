Due morti e due feriti in incidente in A1, autostrada chiusa per tre ore

E' di due morti e di due feriti , di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani sull'A1 tra le uscite d Valdarno e Incisa in nord, tra le province di Arezzo e Firenze. Coinvolti almeno sette mezzi, di cui quattro camion, il resto auto. L'autostrada è stata anche chiusa per circa tre ore. Le vittime sono un uomo di 78anni e una donna di 79, il ferito grave è un 47enne. Un22enne è stato invece portato in codice 1 in ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine, gruppo maxiemergenze centrale operativa di Arezzo, automedica del Valdarno, Misericordia di Pian di Scò, Misericordia di Terranuova Bracciolini, Misericordia di Monte San Savino con infermiere a bordo, elisoccorso Pegaso 1.



