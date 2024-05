Conference: tifosi viola in attesa ad Atene, incontrano Commisso

Ad Atene è cominciata l'attesa per la finale di Conference che alle 21 metterà di fronte la Fiorentina all'Olympiacos. Sono molti i tifosi dei circa 10mila che stasera assisteranno alla partita che sono arrivati nei giorni scorsi ad Atene e ne hanno approfittato per una visita alla città prima di andare allo stadio. In mattinata chi era nella fan zone di piazza Klotia, dove è esposta la coppa ha incontrato il presidente, Rocco Commisso. "Non voglio vedere i monumenti voglio vedere i miei tifosi", ha scherzato con i giornalisti prima di concedersi a selfie e saluti.

Nelle strade più turistiche del centro di Atene le maglie viola si mescolano ai turisti internazionali che abitualmente affollano la città.Una larga fetta di tifosi arriverà invece con i vari charter nel corso della giornata: per loro non ci sarà tempo per il turismo, visto che arriveranno allo stadio dal punto d'incontro e dalla fan zone che è stata allestita per l'occasione.

Nella zona dello stadio, invece, al momento la situazione è di calma piatta: non c'è nemmeno il solito caotico traffico visto che molte strade intorno all'Aek Arena sono state chiuse.

Imponente il dispositivo di polizia messa in campo, soprattutto per scongiurare scontri fra i tifosi dell'Olympiacos e quelli dell'Aek, radicatissimi nei quartieri intorno allo stadio, con gli elicotteri che sorvolano incessantemente la zona.



