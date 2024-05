La Scuola di Musica di Fiesole festeggia 50 anni di attività con un programma di concerti, spettacoli e una borsa di studio intitolata al maestro Piero Farulli, che la fondò nel 1974. Da allora la Scuola ha conquistato fama internazionale come istituto e laboratorio didattico e formativo d'eccellenza.

L'occasione del 50/ào compleanno della Scuola, spiega una nota, si intreccia con il centenario pucciniano che viene celebrato con l'allestimento di Gianni Schicchi (21/6 al Teatro Romano). Insieme all'opera pucciniana ci sarà Pierrot lunaire di Schönberg, nel centenario della prima italiana che l'autore diresse proprio a Firenze, nella sala Bianca di Palazzo Pitti, alla presenza di Giacomo Puccini e Luigi Dallapiccola. Al pianoforte di Alexander Lonquich si unirà l'ensemble formato da allievi dei corsi di perfezionamento e dell'Orchestra giovanile italiana, con Sonia Bergamasco.

Altro appuntamento è la Festa della Musica del 24 giugno nella quale saranno coinvolti tutti gli allievi della Scuola, compresi i partecipanti alle attività dei nuclei decentrati e dell'Orchestra inclusiva della Toscana. Tra i progetti speciali per i 50 anni anche 'L'opera che non c'è', laboratorio collettivo nel quale bambini e ragazzi che frequentano i corsi di base della Scuola stanno preparando i materiali musicali che comporranno una nuova opera in otto quadri. Il 10 giugno l'Orchestra giovanile italiana partecipa al 86esima Festival del Maggio musicale fiorentino, diretta nella Sinfonia n. 4 di Anton Bruckner da Alexander Lonquich.

Delle celebrazioni fanno parte anche iniziative complementari, quale la borsa di studio Piero Faulli, un concorso destinato a individuare un giovane violista che potrà beneficiare di un sostegno economico di 15.000 euro per due anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA