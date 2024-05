Festival dell'economia civile, a Rieti primo evento

Prima edizione, a Rieti, del Festival regionale dell'Economia civile, tappa di avvicinamento alla sesta edizione del Festival nazionale dell'Economia civile, in programma a Palazzo Vecchio a Firenze dal 3 al 6 ottobre.

L'iniziativa, una tre giorni conclusasi ieri, è stata promossa da Federcasse e Confcooperative, organizzata e progettata con Next-Nuova Economia per tutti, con la collaborazione di Sec-Scuola di Economia civile e il contributo di Fondosviluppo, e realzzata grazie all'impegno del comitato locale di Rieti coordinato da Campagna Sabina.

Coinvolti nei lavori "le comunità locali in tutte le componenti della società civile - spiega una nota -, facendone attori di economia sociale e civile per dare prospettive di miglioramento. Il tutto è stato visto anche in ottica internazionale, acquisendo la consapevolezza di quanto l'Europa si stia indirizzando a livello strategico e fattuale sull'economia sociale, a partire dall'Action plan. Per Luca Raffaele, direttore Next economia e membro del comitato promotore del Fnec "è importante dare continuità a questo tipo di eventi, cercando di capire anche e soprattutto l'impatto che effettivamente hanno per le strategie di sviluppo locale. Questo primo Festival regionale può rappresentare l'occasione di elaborare e sperimentare il primo modello di Distretto di economia sociale e civile in Italia, che possa rendere stabile il lavoro di co-programmazione e co-progettazione svolto dalle organizzazioni pubbliche e private di un territorio. Ciò può generare nuove filiere produttive a impatto sociale, a partire dall'utilizzo di strumenti di finanza sociale e di Patti di Comunità". Per Laura Ciacci, coordinatrice Comitato locale di Rieti, "per aumentare la partecipazione sul territorio lanceremo con il Festival nazionale una call per coinvolgere e valorizzare tutte le buone pratiche di economia sociale e civile presenti nella provincia di Rieti". Per Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, "la sfida che dobbiamo lanciare e che stiamo cercando di fare anche come amministrazione comunale è quella di iniziare un percorso serio su questo tema, coinvolgendo tutti gli attori del territorio, perché è necessario un reale cambio di paradigma".





