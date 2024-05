Calcio: Italiano, 'Il futuro di tutti è solo per finale Atene'

''Il futuro di ogni singolo tesserato della Fiorentina passa in secondo piano, adesso la concentrazione di tutti è sulla finale di Atene del 29 maggio, è l'unico pensiero, dopodiché si tireranno le somme''. Lo ha detto Vincenzo Italiano insignito oggi a Coverciano del riconoscimento quale 'miglior allenatore della nuova generazione - calcio e spettacolo' all'interno del Premio nazionale 'Inside The Sport 2024' promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori e dall'Unione stampa sportiva italiana.

''Abbiamo voglia di regalare a Firenze un trofeo, la città lo merita - ha proseguito l'allenatore viola - In particolare io e i ragazzi vogliamo riuscirci nel ricordo di Joe Barone. La sua scomparsa è stata un dramma, lui era ogni giorno con noi e ogni giorno adesso cerchiamo di trovare quell'energia e quella forza per dare una soddisfazione alla sua famiglia. Sono convinto che Joe ci darà una spinta per la finale con l'Olympiakos. L'anno scorso ne abbiamo disputate due e le abbiamo perse, vogliamo e possiamo rifarci e faremo di tutto per prepararci nel migliore dei modi anche se prima cercheremo di prenderci a Cagliari i punti che ci mancano in campionato per blindare l'ottavo posto.

Quindi ci prepareremo per l'Olympiakos, ha eliminato l'Aston Villa mostrando carattere e qualità, sarà una partita tosta''.

Nell'attesa cresce la febbre a Firenze, venduti tutti i 9000 biglietti a disposizione del tifosi viola. E per quelli che non partiranno per Atene aprirà lo stadio Franchi (settori Maratona, Tribuna e Curva Fiesole, tagliandi a 5 euro) per seguire la finalissima dai maxischermi: in tre ore ne sono già stati acquistati 10.000.



