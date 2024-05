S.Anna di Pisa prima per The Young University Rankings

La Scuola Superiore Sant'Anna è la prima, tredicesima al mondo, nella classifica Times Higher Education Young University che elenca le migliori università del mondo che hanno 50 anni o meno.

La tabella si basa sugli stessi indicatori di performance dell'ammiraglia THE World University Rankings, ma i parametri danno meno peso alla reputazione. Seconda tra le italiane è la Università Humanitas di Milano, segue l'Università San Raffaele.

Al quarto posto si piazza Tor Vergata a Roma e al quinto l'ateneo di Bolzano, seguito dall'università di Verona, la Bicocca di Milano e il campus biomedico di Roma.

Quest'anno la classifica comprende 673 università, rispetto alle 605 del 2023 e sale a 79 il numero dei territori presenti nella classifica, uno in più rispetto al 2023. A livello internazionale, l'Università Tecnologica Nanyang di Singapore è in testa alla classifica per il secondo anno consecutivo.

Hong Kong continua ad avere una forte presenza nella top 10, ma il quadro è contrastante in termini di rendimento delle singole università. L'Università della Scienza e della Tecnologia di Hong Kong è scivolata dal secondo al terzo posto e il Politecnico di Hong Kong dal quarto al settimo, ma la City University di Hong Kong è salita di due posizioni fino al quarto posto.

Nel frattempo, tutte le principali istituzioni francesi migliorano. Paris Sciences et Lettres - PSL Research University di Parigi, il suo miglior risultato, è ora secondo, rispetto al terzo dello scorso anno.

La Turchia ha il maggior numero di istituti classificati, 58, seguita dall'India con 55 e dall'Iran con 46. E debuttano Ghana e Perù.



