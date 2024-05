Elizabeth Strout presenta a Firenze il suo nuovo libro

Incontro domani a Firenze con Elizabeth Strout: in occasione dell'uscit del suo nuovo libro 'Lucy davanti al mare', la scrittrice alle 19.30 sarà nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi, a Firenze, Elizabeth Strout, in conversazione con Margherita Ghilardi.

L'evento inaugura la collaborazione fra il Gabinetto Vieusseux e Pitti immagine nell'ambito di Testo. Spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine: "Avere Elizabeth Strout con noi, a Firenze, è un onore", e l'incontro "sarà il primo di una serie di appuntamenti che abbiamo denominato 'Con-Testo', in stretta collaborazione con Todo Modo a cui dobbiamo l'idea stessa di un evento dedicato all'editoria contemporanea che poi è diventato Testo. In attesa della quarta edizione, a febbraio 2025, programmeremo alcune presentazioni in città, per dare voce agli scrittori e ai luoghi che ci accoglieranno e che interagiranno con la manifestazione.

Con-Testo sarà infatti un'estensione dell'appuntamento in Stazione Leopolda e in sé contiene l'auspicio che la passione per i libri e per la lettura non si esaurisca mai".



