Morto un motociclista 23enne in un incidente sui viali a Firenze, avvenuto intorno alle 16,45 in viale Belfiore, che ha coinvolto il suo mezzo a due ruote e un'auto. La vittima era residente in un comune della provincia di Firenze.

In via di accertamento dinamica e causa del sinistro da parte della polizia municipale. Al momento emerge che la motocicletta è venuta in contatto con un'auto condotta da un automobilista di 54 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA