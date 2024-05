La città dei lettori, oltre 100 ospiti e 12 tappe in Toscana

Oltre 100 ospiti in 12 tappe diffuse su tutto il territorio toscano, da maggio a ottobre, per La città dei lettori, il festival dedicato al libro e alla letteratura che da sette anni porta a Firenze autori, traduttori, editori, divulgatori e curatori. L'iniziativa, a cura di Fondazione Cr Firenze e associazione Wimbledon Aps, è stata presentata oggi.

Tra i primi ospiti confermati alla kermesse ci sono Catherine Lacey, Edoardo Camurri, Francesca Fagnani, Sigfrido Ranucci, Igiaba Scego, Giobbe Covatta e Paola Catella. E poi ancora Fabio Genovesi, Donatella Di Pietrantonio, Mathieu Belezi, Laura Pugno, Maurizio Maggiani, Vera Gheno, Riccardo Nencini, Carmen Verde, Paolo Di Paolo, Anita Likmeta e Marco Vichi. I focus scelti per questa edizione sono 'autori esordienti' e 'intelligenza artificiale', che saranno al centro di talk e appuntamenti in un fil rouge lungo l'intera durata dell'iniziativa. A Firenze il festival si svolge, come sempre, a Villa Bardini che quest'anno, in occasione de La città dei lettori aprirà al pubblico gratuitamente la mostra in corso 'Mimmo Jodice. Senza Tempo'. Il programma prevede anche presentazioni, incontri, anteprime, conferenze, reading e attività per giovani lettori, fino a ottobre, in 12 tappe diffuse su tutto il territorio toscano. Confermato anche quest'anno l'appuntamento con la cinquina del premio Strega, ma la rosa dei finalisti sarà ospitata non solo durante le tappa fiorentina del festival e ad Arezzo dei lettori, ma arriverà per la prima volta a Grosseto. Tra le iniziative speciali ci sono una giornata dedicata agli sguardi femminili e queer in letteratura, un'esperienza guidata dal biologo e naturalista Daniel Lumera e un evento a Prato con la partecipazione di Francesco Martini Coveri, direttore creativo della celebre maison. Confermati anchegli appuntamenti coi Paesaggi letterari, con Esperienza book, il format per cercare il benessere tra le pagine di un libro e il premio La città dei lettori.



