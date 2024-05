'Acampada' pro Palestina a Pisa, 20 tende in giardino Ateneo

Non nella centralissima piazza dei Cavalieri, a Pisa, come era stato annunciato inizialmente, ma dentro il giardino della biblioteca del Centro linguistico interdipartimentale dell'Università di Pisa: alcune decine di studenti superiori e universitari hanno dato vita all'acampada per chiedere il cessate il fuoco in Palestina oggi in città, collocando nell'area verde una ventina di tende.

L'iniziativa di Studenti Palestina Pisa risponde alla chiamata internazionale dell'Intifada studentesca.

"L'onda delle proteste contro il genocidio del popolo palestinese a Gaza non si ferma - hanno spiegato i manifestanti che si sono radunati in piazza dei Cavalieri prima di spostarsi per dare vita all'accampamento - e a partire dagli Stati Uniti la mobilitazione ha preso le forme di un movimento globale e anche Pisa ha risposto alla chiamata. In un momento più che mai critico e decisivo, piantiamo le tende per ribellarci alla complicità istituzionale e accademica con il massacro in corso".

Il gruppo studentesco ha rinnovato le richieste al mondo accademico: "Mozioni di condanna delle condotte di Israele, risoluzione di ogni accordo dell'università con Atenei e aziende che si trovano in Israele e con tutte le industrie belliche, ritiro del bando Italia-Israele".



