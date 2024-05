A fuoco capannone in darsena a Viareggio, nessun ferito

Un incendio è scoppiato in un capannone in via Paolo Savi in Darsena a Viareggio (Lucca), utilizzato come magazzino. Non si registrano feriti e in attesa dell'arrivo del vigili del fuoco, con quattro squadre, alcuni operai di ditte vicine al capannone hanno iniziato a spengere le fiamme.

Il fumo nero era visibile a diversi chilometri di distanza e c'è stata apprensione e preoccupazione visto che nella zona c'era stato un altro incendio nel luglio dell'anno scorso che aveva completamente distrutto dei capannoni di una ditta vicino a dove è avvenuto stamani l'incendio. Nello stesso stabile dove si si sono sviluppate le fiamme la scorsa settimana sul tetto si era appoggiato un grosso pino, poi rimosso dai vigili del fuoco.

Intervenuti sul posto anche la capitaneria di porto, la polizia di stato e quella municipale. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.



