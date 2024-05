Auto si ribalta e abbatte alberi, trovato conducente andato via

Nella notte un'autovettura a Buggiano (Pistoia) è andata ad urtare contro un'auto parcheggiata e si è cappottata di fronte ad un cancello di un'abitazione dopo aver abbattuto tre alberi e una campana della raccolta del vetro. Tanti danni e nessun ferito, ma il conducente è andato via. Nessuna traccia di chi guidava la vettura all'arrivo dei soccorsi. Sul posto i vigili del Fuoco.

L'intervento c'è stato intorno alle 4.30 in via Terra Rossa nel comune di Buggiano. Poi nelle ore successive i carabinieri hanno identificato e rintracciato l'uomo che era alla guida dell'auto.

Era rimasto illeso nell'incidente, in cui non risultano coinvolti altri veicoli in movimento, ma si è allontanato abbandonando l'auto incidentata. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. La vettura è rimasta completamente distrutta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA