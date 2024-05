Premio Gregor von Rezzori, short list di narrativa straniera

La giuria del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze, presieduta da Beatrice Monti della Corte e composta da Colm Tóibín, Andrea Bajani, Alberto Manguel, Maylis de Kerangal ed Edmund White ha annunciato la shortlist per la sezione narrativa straniera. Ne fanno parte: Michael Cunningham con Day (La Nave di Teseo, trad. di Carlo Prosperi), Álvaro Enrigue con Il sogno (Feltrinelli, trad. di Pino Cacucci), Han Kang con L'ora di greco (Adelphi, trad. di Lia Iovenitti), Claire Keegan con Un'estate (Einaudi, trad. di Monica Pareschi) e Laurent Mauvignier con La festa di compleanno (Feltrinelli, trad. di Yasmina Mélaouah).

Il Premio per la migliore traduzione in italiano è stato assegnato a Daniele Ventre per L'Odissea di Omero (Ponte alle Grazie) dalla giuria composta da Beatrice Monti della Corte, Andrea Landolfi e Paola Del Zoppo. L'attore Fausto Russo Alesi leggerà alcuni brani presso il Cinema La Compagnia di Firenze.

In quell'occasione verrà annunciato anche il vincitore del Premio per la migliore opera di Narrativa Straniera.

Anche quest'anno il Premio si svolgerà in parte online e in parte in presenza.

Il Festival si aprirà il 29 maggio alle ore 18.00 con la Lectio Magistralis di Hisham Matar, scrittore di origini libiche con nazionalità inglese, vincitore del Premio Pulitzer nel 2017, presso il Cenacolo del complesso monumentale di Santa Croce. Il 30 maggio alle ore 11.00 si svolgerà, presso il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Gregor von Rezzori per Giovani Poeti, ideato e promosso dalla Fondazione Santa Maddalena grazie al prezioso contributo del Consiglio Regionale della Toscana che verrà presentato presso lo stand della Regione Toscana in occasione del Salone internazionale del Libro di Torino. Alle ore 17.30 il Festival dedicherà poi un ricordo a Michela Murgia e al suo rapporto con la lingua coreana presso il Cinema La Compagnia con una conversazione tra i giurati del Premio per la migliore traduzione in italiano e la traduttrice della scrittrice Hee Sun Moon.

I video delle interviste ai finalisti saranno visibili dal 31 maggio sul canale YouTube della Fondazione Santa Maddalena e in uno Speciale di Rai Cultura.

Il Premio, ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena presieduta da Beatrice Monti della Corte, è promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del MiC, patrocinato da Regione Toscana e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Firenze, da Fondazione CR Firenze e Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino, con Unicoop Firenze come sponsor tecnico.



