A Barga mostra racconta poetica graphic novelist Nazareno Giusti

Si intitola "Nazareno Giusti. Il poeta dei colori e delle parole", la mostra dedicata al graphic novelist, autore e documentarista Nazareno Giusti, precocemente scomparso nel 2019, in programma dall'11 maggio al 16 giugno alla Fondazione Ricci a Barga (Lucca).

Contemporaneamente a Lucca una esposizione parallela presenta al pubblico italiano, per la prima volta integralmente, una selezione di opere che Nazareno Giusti, classe 1989, aveva dedicato al cinema con la mostra "Il poeta dei colori e delle parole - Il sogno del cinema italiano" dal 12 maggio al 16 giugno al Palazzo delle Esposizioni. Attraverso l'indagine storica e giornalistica e le tecniche dell'illustrazione e del fumetto, spiega una nota, in pochi anni Nazareno Giusti ha dato vita a una quantità significativa di produzioni, dagli articoli alle illustrazioni ai graphic novel, alcuni dei quali sono rimasti inediti in seguito alla sua scomparsa. L'esposizione di Barga racconta, attraverso nove sezioni, la poetica di Giusti attraverso una selezione di circa 100 opere tra disegni e bozzetti, per la maggior parte originali, corredate da testi di approfondimento, oltre a pannelli esplicativi. La mostra di Barga è realizzata dalla Fondazione Ricci e dalla famiglia Giusti, in collaborazione con l'Istituto storico lucchese sezione di Barga.



